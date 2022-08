Armadi e bauli, a Pompei spunta la casa della middle class (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPompei (Na) – In una stanza un Armadio rimasto chiuso per duemila anni con tutto il suo corredo di stoviglie all’interno, piattini di vetro, ciotole di ceramica, vasi. In un’altra un tavolino ancora apparecchiato con le sue suppellettili, un letto, una cassapanca. A Pompei si scava nel retro del “giardino incantato”, lo stupefacente spazio dipinto con il grande larario che fu riportato alla luce nel 2018, e a sorpresa là dove ci si aspettava una casa importante e fastosa, vengono fuori ambienti modesti ma pieni di dignità, dove non mancano oggetti raffinati e persino un fascio di documenti che il calco in gesso ha fatto incredibilmente riapparire. Ambienti che raccontano la vita del ceto medio basso della città, spiega il direttore del parco Gabriel Zuchtriegel, “persone che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – In una stanza uno rimasto chiuso per duemila anni con tutto il suo corredo di stoviglie all’interno, piattini di vetro, ciotole di ceramica, vasi. In un’altra un tavolino ancora apparecchiato con le sue suppellettili, un letto, una cassapanca. Asi scava nel retro del “giardino incantato”, lo stupefacente spazio dipinto con il grande larario che fu riportato alla luce nel 2018, e a sorpresa là dove ci si aspettava unaimportante e fastosa, vengono fuori ambienti modesti ma pieni di dignità, dove non mancano oggetti raffinati e persino un fascio di documenti che il calco in gesso ha fatto incredibilmente riapparire. Ambienti che raccontano la vita del ceto medio bassocittà, spiega il direttore del parco Gabriel Zuchtriegel, “persone che ...

Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | Nuova straordinaria scoperta a Pompei. Trovato un armadio rimasto chiuso per duemila anni con il s… - Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | Un video tra armadi e bauli, dentro una casa di Pompei. Gli ambienti raccontano la vita del ceto m… - larosa_filippo : RT @claviggi: A Pompei In una stanza un armadio rimasto chiuso per duemila anni con tutto il suo corredo di stoviglie all'interno, piattin… - raffaellacarbo3 : RT @Agenzia_Ansa: ESCLUSIVA ANSA | Nuova straordinaria scoperta a Pompei. Trovato un armadio rimasto chiuso per duemila anni con il suo cor… - vicalvan : Armadi e bauli, a Pompei spunta la casa della middle class - Arte - ANSA -

√ 'Non avevo mai fatto musica del genere', disse Taylor Swift Mentre là fuori il suo paese e il mondo più in generale affrontavano una delle epidemie più violente della storia recente, Taylor Swift, chiusa in casa, si è messa a sistemare i bauli e gli armadi in ... L'elisir d'amore, ieri sera il debutto Gli stessi costumi del coro sono stati scelti tra abiti e vestiti degli stessi coristi che hanno cercato in vecchi armadi e nei bauli delle nonne, abbigliamenti appropriati in pieno stile Anni 30. Lo ... Agenzia ANSA Armadi e bauli, a Pompei spunta la casa della middle class Dietro il larario a colori del giardino incantato un'abitazione senza fronzoli ma ricca di oggetti quotidiani. E con la tecnica dei calchi gli archeologi hanno fatto "riapparire" il mobilio. Il dirett ... Mentre là fuori il suo paese e il mondo più in generale affrontavano una delle epidemie più violente della storia recente, Taylor Swift, chiusa in casa, si è messa a sistemare ie gliin ...Gli stessi costumi del coro sono stati scelti tra abiti e vestiti degli stessi coristi che hanno cercato in vecchie neidelle nonne, abbigliamenti appropriati in pieno stile Anni 30. Lo ... Armadi e bauli, a Pompei spunta la casa della middle class - Campania Dietro il larario a colori del giardino incantato un'abitazione senza fronzoli ma ricca di oggetti quotidiani. E con la tecnica dei calchi gli archeologi hanno fatto "riapparire" il mobilio. Il dirett ...