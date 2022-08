Ultime Notizie – Elezioni 2022, Letta vede i leader: “Uniti possiamo vincere” (Di venerdì 5 agosto 2022) L’ultimo sondaggio riservato recapitato oggi al Nazareno, apprende l’Adnkronos, vede il Pd primo partito sopra Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e gli alleati – potenziali – tutti in crescita in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Nonostante la settimana turbolenta. Per non parlare delle Ultime ore. Numeri alla mano oggi il segretario dem ha messo i leader – visti in giornata – davanti a una scelta: andare Uniti e provare a vincere o andare divisi e assegnare una vittoria praticamente a tavolino alla destra. “La politica non è testimonianza”, mette in chiaro Letta, instancabile tessitore e federatore di un’alleanza complicata. E sulle tensioni via social richiama tutti alla responsabilità: “Basta dare spettacolo al Paese in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 5 agosto 2022) L’ultimo sondaggio riservato recapitato oggi al Nazareno, apprende l’Adnkronos,il Pd primo partito sopra Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e gli alleati – potenziali – tutti in crescita in vista dellepolitichedel 25 settembre. Nonostante la settimana turbolenta. Per non parlare delleore. Numeri alla mano oggi il segretario dem ha messo i– visti in giornata – davanti a una scelta: andaree provare ao andare divisi e assegnare una vittoria praticamente a tavolino alla destra. “La politica non è testimonianza”, mette in chiaro, instancabile tessitore e federatore di un’alleanza complicata. E sulle tensioni via social richiama tutti alla responsabilità: “Basta dare spettacolo al Paese in ...

