Senza Conte non ci sarebbe Pnrr | altro che Draghi | il mattatore è Giuseppi

lorepregliasco : Molte difficoltà sulle alleanze nel centrosinistra nascono da una cosa: per 3 anni avevano puntato tutto su Conte e… - CarloCalenda : Renzi è il regista del disastroso governo Conte 2. Con Di Maio, Bonafede, Catalfo, Arcuri, Azzolina. All’epoca diss… - Ori254 : RT @Black__x_xxxx: Letta,calenda,meloni,salvini,di maio,renzi,è tutta gente senza senso della lealtà,del pudore. Questi tizi succitati non… - scoglionando1 : RT @FabRavezzani: Conte ha allenato Juve, Chelsea, Inter e Tottenham. Di tutte si è lamentato pubblicamente sostenendo che non avessero abb… - Mirarch3 : RT @lorepregliasco: Molte difficoltà sulle alleanze nel centrosinistra nascono da una cosa: per 3 anni avevano puntato tutto su Conte e 5 S… -

Orticalab

...anche, altrimenti non se ne capisce il senso. A dire che Pd, M5S e le forze alla loro sinistra devono stare insieme è anche Giuseppe Zappuilla , segretario di Articolo 1 in Sicilia , che...scordare Letta e tutta la sua corte di perdenti nati. Escludo ovviamente dal conto dei vivi Di Maio,e compagnia grillina che dell'imbarazzo sono l'archetipo vivente. E tralascio per ... I conti senza Conte e il voto utile al Movimento Per il direttore di YouTrend in questa settiimana a guadagnare è la Meloni mentre Letta "è quello più in difficoltà, si trova tra due fuochi" ...A sinistra, ma più del Pd. Contrari alla destra meloniana, ma anche ad una coalizione che si allei senza sé e senza ma. In trattativa, da giorni, con ...