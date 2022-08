‘Sei più bella se ti spogli’, si finge 14enne e adesca 26 bambine su WhatsApp (Di venerdì 5 agosto 2022) Giocava sulla loro fiducia. Prima le contattava, dicendo di avere 14 anni, poi quando capiva che poteva spingersi e mettere in pratica il suo piano dell’orrore iniziava a perseguitare le vittime, a tempestarle di messaggi. Tutti uguali tra di loro, tutti con lo stesso tono. Perché quelle frasi “Sei bella, mostrati nuda, sei più carina se ti spogli e mi piaci tu, perché non fai sesso virtuale con me?”, si ripetevano, quasi in modo ossessivo. Così come ossessivo era il desiderio dell’uomo, un insospettabile di 30 anni, di ottenere le foto e i video delle ragazzine ignare di essere cadute nella trappola di un pedofilo. Pedofilo arrestato a Milano Il modus operandi era sempre lo stesso. Si fingeva 14enne per adescare bambine su WhatsApp, tutte tra i 10 e i 13 anni, poi le contattava. E ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 agosto 2022) Giocava sulla loro fiducia. Prima le contattava, dicendo di avere 14 anni, poi quando capiva che poteva spingersi e mettere in pratica il suo piano dell’orrore iniziava a perseguitare le vittime, a tempestarle di messaggi. Tutti uguali tra di loro, tutti con lo stesso tono. Perché quelle frasi “Sei, mostrati nuda, sei più carina se ti spogli e mi piaci tu, perché non fai sesso virtuale con me?”, si ripetevano, quasi in modo ossessivo. Così come ossessivo era il desiderio dell’uomo, un insospettabile di 30 anni, di ottenere le foto e i video delle ragazzine ignare di essere cadute nella trappola di un pedofilo. Pedofilo arrestato a Milano Il modus operandi era sempre lo stesso. Sivaperresu, tutte tra i 10 e i 13 anni, poi le contattava. E ...

