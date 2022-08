“Perché è finita”. Chiara Rabbi e Davide Donadei, il retroscena sulla rottura: roba di vip in tv (Di venerdì 5 agosto 2022) Quella tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è una storia nata a Uomini e Donne. Un rapporto durato un anno e mezzo e dopo le voci di una possibile crisi è arrivata la conferma da parte di Chiara Rabbi: il rapporto è ai titoli di coda. “Sono abituata a ricevere la m…da ormai, dal primo giorno che sono scesa, durante tutto il percorso e per un anno e sei mesi – aveva esordito Chiara Rabbi in una Storia – Nonostante ciò, e fidatevi ci ho sofferto e continuo a starci male, sono sempre andata avanti a testa alta”. A svelare un retroscena riguardante la rottura tra il ristoratore Davide Donadei e la giovane romana Chiara Rabbi, ci ha pensato la pagina ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Quella traè una storia nata a Uomini e Donne. Un rapporto durato un anno e mezzo e dopo le voci di una possibile crisi è arrivata la conferma da parte di: il rapporto è ai titoli di coda. “Sono abituata a ricevere la m…da ormai, dal primo giorno che sono scesa, durante tutto il percorso e per un anno e sei mesi – aveva esorditoin una Storia – Nonostante ciò, e fidatevi ci ho sofferto e continuo a starci male, sono sempre andata avanti a testa alta”. A svelare unriguardante latra il ristoratoree la giovane romana, ci ha pensato la pagina ...

