No, Pfizer non ha sospeso i test sugli animali perché «continuavano a morire» (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 3 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato un video di 59 secondi che ritrae l’audizione di un organo istituzionale americano nel quale una donna, interrogata nel merito, afferma che i vaccini anti-Covid avrebbero saltato la fase della sperimentazione animale perché, una volta iniziati i test, i ricercatori hanno notato che le cavie «stavano morendo». Il video è accompagnato da un testo in cui si legge: «”Pfizer ha smesso di testare sugli animali perché continuavano a morire?”. Vi pisciano in testa e ve lo dicono pure ma siccome siete fessi continuate a dire che piove!». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, la clip è tratta da un’audizione della commissione per gli affari di ... Leggi su facta.news (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 3 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato un video di 59 secondi che ritrae l’audizione di un organo istituzionale americano nel quale una donna, interrogata nel merito, afferma che i vaccini anti-Covid avrebbero saltato la fase della sperimentazione animale, una volta iniziati i, i ricercatori hanno notato che le cavie «stavano morendo». Il video è accompagnato da uno in cui si legge: «”ha smesso diare?”. Vi pisciano ina e ve lo dicono pure ma siccome siete fessi continuate a dire che piove!». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, la clip è tratta da un’audizione della commissione per gli affari di ...

