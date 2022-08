Napoli, De Luca: “Unica sede Regione in piazza Garibaldi” (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Stiamo preparando un intervento a Napoli, in piazza Garibaldi per accorpare tutti i servizi della Regione Campania in un unico complesso. Oggi la Regione paga 15 milioni di euro l’anno di affitti, abbiamo uffici dispersi in tutta la città di Napoli: l’obiettivo primo e funzionale è avere un unico luogo in cui il cittadino trovi tutti gli uffici regionali”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook, spiegando il nuovo progetto di risistemazione delle sedi. “Lavoriamo per rendere raggiungibili gli edifici – ha detto De Luca – con i mezzi pubblici, quindi l’ideale è l’area delle Ferrovie di fronte all’Hotel Ramada. E’ all’uscita dell’autostrada da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Stiamo preparando un intervento a, inper accorpare tutti i servizi dellaCampania in un unico complesso. Oggi lapaga 15 milioni di euro l’anno di affitti, abbiamo uffici dispersi in tutta la città di: l’obiettivo primo e funzionale è avere un unico luogo in cui il cittadino trovi tutti gli uffici regionali”. Lo ha detto il presidente dellaCampania Vincenzo Desu Facebook, spiegando il nuovo progetto di risistemazione delle sedi. “Lavoriamo per rendere raggiungibili gli edifici – ha detto De– con i mezzi pubblici, quindi l’ideale è l’area delle Ferrovie di fronte all’Hotel Ramada. E’ all’uscita dell’autostrada da ...

