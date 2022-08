Mio marito si è fatto raggirare e mi ha abbandonata. Ora, pentito, vuole tornare (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono stata lasciata da mio marito dopo 19 anni di matrimonio per un’altra donna, e la cosa che mi ha fatto più male è che questa persona io l’ho tolta dalla strada. Lei, la sua bambina e il suo compagno. Sono arrivati dalla Russia e non avevano né il latte per la piccola, né i vestiti per cambiarsi. Le ho trovato una sistemazione, le ho dato da mangiare e l’ho trattata come una di famiglia e lei mi ha fregato il marito. Eppure noi eravamo felici, non ci mancava nulla. Avevamo entrambi dei lavori in proprio appaganti, una casa di proprietà in campagna. Andavamo in vacanza in estate e la domenica ci incontravamo con gli amici. Lei, che forse voleva la mia vita, si è avvicinato a lui. E lui come un povero fesso si è fatto raggirare e mi ha abbandonata. Forse voleva la mia casa e i miei ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono stata lasciata da miodopo 19 anni di matrimonio per un’altra donna, e la cosa che mi hapiù male è che questa persona io l’ho tolta dalla strada. Lei, la sua bambina e il suo compagno. Sono arrivati dalla Russia e non avevano né il latte per la piccola, né i vestiti per cambiarsi. Le ho trovato una sistemazione, le ho dato da mangiare e l’ho trattata come una di famiglia e lei mi ha fregato il. Eppure noi eravamo felici, non ci mancava nulla. Avevamo entrambi dei lavori in proprio appaganti, una casa di proprietà in campagna. Andavamo in vacanza in estate e la domenica ci incontravamo con gli amici. Lei, che forse voleva la mia vita, si è avvicinato a lui. E lui come un povero fesso si èe mi ha. Forse voleva la mia casa e i miei ...

