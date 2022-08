Milano, bimbo di 2 anni muore dopo essere caduto dal terzo piano (Di venerdì 5 agosto 2022) . Ricoverato in neurorianimazione, purtroppo non ce l’ha fatta Un bambino di due anni è precipitato dal terzo piano dell’abitazione in cui viveva con la famiglia a Brugherio in provincia di Milano. L’incidente è accaduto lo scorso 2 agosto, ma dopo giorni di agonia, il piccolo non ce l’ha fatta. Il piccolo era stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza dopo la caduta di oltre quindici metri. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Ricoverato nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale San Gerardo, in prognosi riservata, le sue condizioni sono rimaste critiche fino a ieri giovedì 4 agosto quando la situazione è precipitata. Leggi anche: GOVERNO, APPROVATO IL DECRETO AIUTI BIS. ECCO LE MISURE APPLICATE Sul posto dell’incidente ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 agosto 2022) . Ricoverato in neurorianimazione, purtroppo non ce l’ha fatta Un bambino di dueè precipitato daldell’abitazione in cui viveva con la famiglia a Brugherio in provincia di. L’incidente è aclo scorso 2 agosto, magiorni di agonia, il piccolo non ce l’ha fatta. Il piccolo era stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monzala caduta di oltre quindici metri. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Ricoverato nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale San Gerardo, in prognosi riservata, le sue condizioni sono rimaste critiche fino a ieri giovedì 4 agosto quando la situazione è precipitata. Leggi anche: GOVERNO, APPROVATO IL DECRETO AIUTI BIS. ECCO LE MISURE APPLICATE Sul posto dell’incidente ...

