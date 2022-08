Gazzetta – Milan, mercato: due colpi entro fine mese. Con un budget da 10 milioni (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-04 16:12:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: Il budget a disposizione di Maldini e Massara, dopo l’acquisto di De Ketelaere, sarà di circa 10 milioni. Sarr, Diallo e Tanganga i primi nomi in lista, ma la dirigenza si guarda intorno Guardare i primi allenamenti di De Ketelaere a Milanello deve avere un gusto particolare, per Paolo Maldini e Frederic Massara. Sul belga i dirigenti rossoneri sono andati “all-in”, come dicono i pokeristi: il budget a disposizione per questa sessione del mercato è stato destinato quasi esclusivamente all’acquisto del trequartista. Perdere CDK avrebbe obbligato il d.t. e il d.s. a mettere in piedi precipitosamente un piano B, rivoluzionando le strategie e accumulando ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-04 16:12:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciodella rosea: Ila disposizione di Maldini e Massara, dopo l’acquisto di De Ketelaere, sarà di circa 10. Sarr, Diallo e Tanganga i primi nomi in lista, ma la dirigenza si guarda intorno Guardare i primi allenamenti di De Ketelaere aello deve avere un gusto particolare, per Paolo Maldini e Frederic Massara. Sul belga i dirigenti rossoneri sono andati “all-in”, come dicono i pokeristi: ila disposizione per questa sessione delè stato destinato quasi esclusivamente all’acquisto del trequartista. Perdere CDK avrebbe obbligato il d.t. e il d.s. a mettere in piedi precipitosamente un piano B, rivoluzionando le strategie e accumulando ...

