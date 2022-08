Frosinone, UFFICIALE: arriva un attaccante serbo dal Pescara (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Frosinone comunica di aver raggiunto l'accordo col Pescara per l'attaccante serbo Milos Bocic (classe 2000), che arriva in prestito... Leggi su calciomercato (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilcomunica di aver raggiunto l'accordo colper l'Milos Bocic (classe 2000), chein prestito...

psb_original : UFFICIALE - Frosinone, ecco Bocic dal Pescara: il comunicato #SerieB - LBuconi : Ufficiale #Bocic dal #Pescara al #Frosinone ?. Oggi nuovi contatti tra #Venezia e #Genoa, in ballo #Candela, #Aramu… - TUTTOB1 : UFFICIALE - Frosinone, preso Bocic - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pescara, Bocic al Frosinone in prestito con diritto di opzione - tabellamercatob : Ufficiale #Calciomercato #SerieB Prestito da #serieC Si completa lo scambio #Frosinone-#crotone In cambio di Tri… -