Colpo di calore mentre arrampica: soccorso trentenne a Gemona del Friuli (Di venerdì 5 agosto 2022) La stazione di Udine del soccorso Alpino e Speleologico e la Guardia di Finanza sono stati attivati assieme all’elisoccorso regionale e all’ambulanza intorno alle 14.10 tramite il Nue112 e la Sores per una cordata di rocciatori in difficoltà. La cordata si trovava alla sesta lunghezza dello Spigolo del Glemine quando uno dei componenti, un trentenne di Trento domiciliato nella nostra regione, si è sentito male. Sul posto è stato verricellato il tecnico di elisoccorso che ha recuperato, in due successive rotazioni, entrambi gli scalatori sbarcandoli poi al.campo base. Il rocciatore che si è sentito male aveva probabilmente accusato un Colpo di calore, incentivato probabilmente dal fatto che non indossava il casco protettivo. Visitato dal medico, il giovane è poi rientrato ... Leggi su udine20 (Di venerdì 5 agosto 2022) La stazione di Udine delAlpino e Speleologico e la Guardia di Finanza sono stati attivati assieme all’eliregionale e all’ambulanza intorno alle 14.10 tramite il Nue112 e la Sores per una cordata di rocciatori in difficoltà. La cordata si trovava alla sesta lunghezza dello Spigolo del Glemine quando uno dei componenti, undi Trento domiciliato nella nostra regione, si è sentito male. Sul posto è stato verricellato il tecnico di eliche ha recuperato, in due successive rotazioni, entrambi gli scalatori sbarcandoli poi al.campo base. Il rocciatore che si è sentito male aveva probabilmente accusato undi, incentivato probabilmente dal fatto che non indossava il casco protettivo. Visitato dal medico, il giovane è poi rientrato ...

Telefriuli1 : ???? ?????????? ???????? ???????????? ??????????, ?????????????? ???? ???????????????????? ???? ????????????????????` Colpo di calore per un trentenne sulle rocce dello… - feffa73 : @Angelredblack1 @TimoeB08 Hai preso un colpo di calore????? Utile per poi doverlo obbligatoriamente riscattare a 15/20 milioni????? - PerkUlatore : @giulia_pretini @Cla_Gagliardini @Biancaneuro Perche ovviamente la ragazzina che va con le chiappendi fuori non lo… - Rossapercaso : @CampiMinati Graziano, mettiti sotto l' ombrellone. Hai preso un colpo si calore. - positanonews : Meta, Farmacia Elifani: “Colpo di calore: come riconoscerlo, prevenirlo, curarlo” tra le #news… -