Coaguli nel sangue…

La segnalazione stavolta arriva da svariati lettori di BUTAC, ed è curioso, perché evidentemente il breve video che state per vedere sta diventando virale in questi giorni invece che quando è stato trasmesso da TeleColor. Il video è un frammento di un intervento più lungo, ma è la parte cruciale, in cui il dottor Franco Giovannini, iscritto all'Ordine dei Medici di Mantova, mostra la sua scoperta. Nel video il dottore racconta di aver appena pubblicato un lavoro su 1006 casi, presentato a Sarzana. In altre occasioni il lavoro pubblicato viene definito "studio pubblicato". Al momento l'unico luogo dove mi pare sia stato pubblicato è il sito web di Marco Tosatti dove però si parla di circa 200 casi e si precisa che "nel pubblicare questo primo stralcio del nostro Studio Osservazionale, si è ritenuto opportuno selezionare e presentare solo alcuni di questi". In tutto, quattro.

