Berlusconi e l?idea per i giovani: liceo e università più brevi. Il Cavaliere punta al modello americano (Di venerdì 5 agosto 2022) Sì, gli anziani che vanno sostenuti e aiutati anche perché sono tanti e spesso votanti. Sì, le dentiere gratis ai vecchietti perché se le meritano. Sì, le pensioni... Leggi su ilmattino (Di venerdì 5 agosto 2022) Sì, gli anziani che vanno sostenuti e aiutati anche perché sono tanti e spesso votanti. Sì, le dentiere gratis ai vecchietti perché se le meritano. Sì, le pensioni...

LiciaRonzulli : È un compromesso nato, pena l’irrilevanza, per blindare qualche collegio, costruito sulle poltrone e non su un prog… - LBT56025074 : @EBurreddu @berlusconi @LegaSalvini @GiorgiaMeloni Spero veramente sia una bufala o il cdx governerà tra cent’anni.… - NazarioPagano : RT @LiciaRonzulli: È un compromesso nato, pena l’irrilevanza, per blindare qualche collegio, costruito sulle poltrone e non su un programma… - Il_Frottoliere : @FortunatoBille @OfficialTozzi @GtMatch46 Lo studio c'è già. Ma tra piemontesi e viterbani qualcuno dovrà pur dire… - forza_italia : RT @LiciaRonzulli: È un compromesso nato, pena l’irrilevanza, per blindare qualche collegio, costruito sulle poltrone e non su un programma… -