Atp Washington 2022: avanti Rublev e Kyrgios, out Rune. Bene Tiafoe (Di venerdì 5 agosto 2022) Gli ottavi di finale dell'Atp 500 di Washington 2022 hanno regalato spettacolo ed emozioni agli spettatori del tennis internazionale; incontri ricchi di colpi di scena tra atleti straordinari. I più attesi di scena sul cemento americano, ossia Andrey Rublev e Nick Kyrgios, non hanno deluso le attese e superato rispettivamente Maxime Cressy e Reilly Opelka, due padroni di casa. Il russo è riuscito a prevalere sull'esponente del serve and volley per 6-4, 7-6(8), mentre l'australiano ha sconfitto il big server 7-6(2), 6-1. Ottima resa dei tennisti menzionati, con Rublev concreto soprattutto in uscita dal servizio, mentre Kyrgios semplicemente il solito fenomenale talento: soluzioni sempre diverse e tutte efficienti. Out a sorpresa, invece, Holger Rune; continua dunque ...

