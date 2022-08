(Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – “Aggiornamento e formazione continua deiper limitare idadelle scimmie e combattere stigma e. Informazione, comunicazione, prevenzione e campagne di vaccinazione rimangono alla base della lottaogni tipo di virus. A questi pilastri vanno necessariamente affiancati risorse, strutture e sistemi pronti a isolare ie a limitare efficacemente la diffusione”. A dirlo è Massimo, docente di Malattie infettive e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (), alla luce del boom di casi didelle scimmie all’interno delle comunità Lgbt+. “In tutta Europa – sottolinea– l’epidemia sta colpendo in più ...

lifestyleblogit : Andreoni (Simit), 'formazione medici contro contagi e pregiudizi su vaiolo scimmie' - - zazoomblog : Andreoni (Simit) formazione medici contro contagi e pregiudizi su vaiolo scimmie - #Andreoni #(Simit) #formazione… - italiaserait : Andreoni (Simit), ‘formazione medici contro contagi e pregiudizi su vaiolo scimmie’ - LocalPage3 : Andreoni (Simit), 'formazione medici contro contagi e pregiudizi su vaiolo scimmie' - SIMIT01818554 : Prof. Massimo Andreoni, direttore scientifico #simit: 'Bastano pochissimi minuti a contatto con persona infetta per… -

Adnkronos

A dirlo è Massimo, docente di Malattie infettive e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (), alla luce del boom di casi di vaiolo delle scimmie ......a scuola e al chiuso " spiega Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (). Andreoni (Simit), 'formazione medici contro contagi e pregiudizi su vaiolo scimmie' (Adnkronos) – “Aggiornamento e formazione continua dei medici per limitare i contagi da vaiolo delle scimmie e combattere stigma e pregiudizi. Informazione, comunicazione, prevenzione e campagne di va ...Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 42.976 nuovi casi e 161 decessi. Ieri c'erano stati 45.621 contagi e 171 vittime. Il tasso di positività è stabile al 17,8%. In diminuzione i ricoveri: ...