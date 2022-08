Alta tensione Calenda - sinistra: o no o loro. Si aspetta il Pd (Di venerdì 5 agosto 2022) Altissima tensione nella coalizione di centrosinistra, con Carlo Calenda che - al termine di un'escalation di scontri con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli - arriva a porre l'aut aut a Enrico Letta: ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Altissimanella coalizione di centro, con Carloche - al termine di un'escalation di scontri con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli - arriva a porre l'aut aut a Enrico Letta: ...

capuanogio : Alta tensione tra #Inter e #DigitalBits che non ha pagato la prima tranche dell’accordo: via il nome dello sponsor… - sole24ore : Alta tensione tra Serbia e Kosovo: rischio di uno scontro armato tra i due paesi - askanews_ita : Resta alta la tensione fra #Calenda e la #sinistra: “o noi o loro” #Elezioni #Pd #ElezioniPolitiche22 - serena_spica : RT @michelegiorgio2: Tensione alta a Jenin dove gli israeliani hanno preso Bassam Al Saadi comandante in Cisgiordania del Jihad Islami. Al… - guidosant : RT @Daniele_Manca: Cina-Usa, prova di forza su Taiwan.Tutto lascia pensare che un’invasione non è verosimile prima di cinque anni. Ma con u… -