Vuelta a España 2022, Vincenzo Nibali fa un pensierino alla top5: concorrenza non eccelsa ed esperienza per provarci (Di giovedì 4 agosto 2022) Ci è riuscito al Giro d'Italia con una condizione molto limitata rispetto a ciò che poteva essere, ci può assolutamente riprovare alla Vuelta a España 2022. Vincenzo Nibali si appresta ad affrontare quello che, almeno sulla carta, dovrà essere il suo ultimo Grande Giro della carriera e le ambizioni, come di consueto, sono alte. alla vigilia (manca ancora qualche settimana) della corsa iberica, a differenza di ciò che aveva fatto con la Corsa Rosa, doveva aveva esplicitamente espresso di puntare solamente alle tappe, il siciliano dell'Astana Qazaqstan ancora non ha rivelato quali sono i suoi obiettivi. Guardando la startlist, priva di Primoz Roglic, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, con un livello dunque non eccelso, il sogno di puntare in alto in chiave classifica ...

