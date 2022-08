Victoria Cabello su X Factor: «Non ci dovevo andare, c’è un ego tra i giudici che ciao». E su Simona Ventura invece… (Di giovedì 4 agosto 2022) Victoria Cabello La vittoria quest’anno a Pechino Express (in coppia con Paride Vitale) ha riportato sotto i riflettori della tv Victoria Cabello dopo un lungo periodo di assenza. La conduttrice, di fatto, mancava dal 2014; sempre a Sky, quando era giudice di X Factor. Un’avVentura che, nonostante rappresenti una delle sue ultime fatiche professionali, rimuoverebbe volentieri: “Queste esperienze ti insegnano cosa non sai fare e dove non devi andare. Mi sentivo male a dover dare dei giudizi su ragazzini carichi di sogni, lì poi è una lotta interna, c’è un ego tra i giudici che ciao. Io non sono portata per fare la televisione urlata, quello è uno show dove per farti valere devi alzare i toni: ma se lo fa un uomo è un figo, se lo fa ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 agosto 2022)La vittoria quest’anno a Pechino Express (in coppia con Paride Vitale) ha riportato sotto i riflettori della tvdopo un lungo periodo di assenza. La conduttrice, di fatto, mancava dal 2014; sempre a Sky, quando era giudice di X. Un’avche, nonostante rappresenti una delle sue ultime fatiche professionali, rimuoverebbe volentieri: “Queste esperienze ti insegnano cosa non sai fare e dove non devi. Mi sentivo male a dover dare dei giudizi su ragazzini carichi di sogni, lì poi è una lotta interna, c’è un ego tra iche. Io non sono portata per fare la televisione urlata, quello è uno show dove per farti valere devi alzare i toni: ma se lo fa un uomo è un figo, se lo fa ...

