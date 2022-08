Ultime Notizie – Juve | Agnelli | “Un trofeo per il centenario della proprietà”

(Di giovedì 4 agosto 2022) “Questa stagione ci porta ai 100 anni, con l’auspicio di tornare qui con uno o più trofei. E’ un anno importante”. Andrea, presidententus, si rivolge così alla squadra bianconera nella giornata dedicata, a Villar Perosa, all’amichevole con l’Under 23. “Dal 2019 non è stato più possibile venire a Villar Perosa. Questo luogo è un pezzo di storiantus, tutte le squadre venivano in ritiro qui dagli anni ’50 alla metà degli anni ’90. Qui sono passati Sivori, Scirea e Platini, Baggio, Del Piero, Zidane. Chiunque abbia indossato la magliantus dagli anni ’50 ad oggi è passato qui”, dicenel video diffuso dai canali social del club. “Il 2023 è un anno molto ...

sole24ore : Covid, ultime notizie. Cartabellotta (Gimbe): 1.165 morti in 7 giorni, effetto Omicron 5 - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - zazoomblog : Ultime Notizie – Juve Allegri: “Difficile vincere lo scudetto” - #Ultime #Notizie #Allegri: #“Difficile - PinarKanat : Theodore Gerard - (1721 1824) 'ultime notizie' -

Il Sole 24 ORE

D'altronde, anche l'Italia ha vissuto una follia climatica nellesettimane . Speriamo di avere un po' di tregua.Jannik Sinner Lesettimane hanno visto la rinascita del tennista azzurro Jannik Sinner. Il numero uno italiano ... anzi sono in arrivo brutteper lui. Jannik Sinner perde diverse ... Covid, ultime notizie. Oggi in Italia 42.976 nuovi casi (-28,8 sulla settimana) e 161 morti L’azienda si concentrerà maggiormente sul mercato europeo espandendo il suo team europeo e attingendo ai successi conseguiti con le società in portafoglio preesistenti in Europa Illumina Ventures, una ...L'Atalanta ha ufficializzato i prestiti secchi di Samuel Giovane all'Ascoli e Nicolo' Cambiaghi. Il primo, centrocampista mancino classe 2003, ...