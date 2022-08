Slitta ancora l'incontro tra Pd e Verdi (Di giovedì 4 agosto 2022) Escluso, almeno per oggi, un nuovo incontro tra Pd e l'Alleanza Verdi-Sinistra. A quanto si apprende continuano rapporti informali e interlocuzioni, ma una nuova riunione al momento non è in agenda. "Lo dobbiamo definire nelle... Leggi su europa.today (Di giovedì 4 agosto 2022) Escluso, almeno per oggi, un nuovotra Pd e l'Alleanza-Sinistra. A quanto si apprende continuano rapporti informali e interlocuzioni, ma una nuova riunione al momento non è in agenda. "Lo dobbiamo definire nelle...

transnazionale : Gb: genitori a Corte Europea, slitta ancora epilogo per Archie #spaziotransnazionale informa - infoitsport : LIVE! - Winaldum, DiMarzio: 'La chiusura dell'affare slitta a domani, volo per Roma ancora non programmato' - siamo_la_Roma : ?? Ancora qualche ora per l'arrivo di #Wijnaldum ?? Slitta a domani la chiusura dell'affare ?? Le ultime #ASRoma - GabSim98 : RT @RomaCrew_: ?? Wijnaldum: slitta ancora il via libera del PSG ?? (@Fil_Biafora ) - RomaCrew_ : ?? Wijnaldum: slitta ancora il via libera del PSG ?? (@Fil_Biafora ) -