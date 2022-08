Serie A: Dazn-Tim senza esclusiva, il campionato di calcio potrebbe approdare sul decoder Sky (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovo accordo sui diritti della Serie A tra Dazn e Tim: quest'ultima rinuncia all'esclusiva permettendo a Dazn di essere ospitata sui dispositivi Sky. Dazn e Tim avrebbero raggiunto un accordo sui diritti della Serie A: secondo quanto riporta Il Sole 24 ore, il campionato che inizierà il 13 agosto non sarà più un esclusiva Timvision. Con il nuovo assestamento, Dazn tornerebbe su SkyQ e sui canali della piattaforma Sky. Non è escluso che l'accordo si estenda ad altri set-top box. Chiariamo subito un punto, per poter assistere alle partite del prossimo campionato bisognerà sempre essere abbonati a Dazn, che detiene l'esclusiva di sette delle dieci partite del massimo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovo accordo sui diritti dellaA trae Tim: quest'ultima rinuncia all'permettendo adi essere ospitata sui dispositivi Sky.e Tim avrebbero raggiunto un accordo sui diritti dellaA: secondo quanto riporta Il Sole 24 ore, ilche inizierà il 13 agosto non sarà più unTimvision. Con il nuovo assestamento,tornerebbe su SkyQ e sui canali della piattaforma Sky. Non è escluso che l'accordo si estenda ad altri set-top box. Chiariamo subito un punto, per poter assistere alle partite del prossimobisognerà sempre essere abbonati a, che detiene l'di sette delle dieci partite del massimo ...

