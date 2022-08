Sarri: «Per De Laurentiis provo affetto e gratitudine. Certo lavorarci insieme non è semplice» (Di giovedì 4 agosto 2022) Sarri, ovviamente, nell’ampia intervista concessa a Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport, parla molto di Napoli. A proposito della “squadra che ha espresso il calcio più vicino alle tue idee”, risponde innanzitutto: «L’ultimo Napoli, quello dell’ultimo anno intendo. Giocava il calcio che avevo in mente, un calcio di coinvolgimento totale. Cita Albiol quello che fa la differenza è sempre la disponibilità dei ragazzi, la fame, la voglia di perfezionarsi. Con i “non arrivati” è più facile. In carriera il più veloce a comprendere quello che chiedevo è stato Albiol, difensore di livello superiore. In pochissimo tempo capì tutto, al punto che io potevo anche starmene a casa, l’allenamento avrebbe potuto dirigerlo lui». Racconta Mertens. Hai cambiato anche la sostanza tattica di Mertens. «Avevamo tre esterni d’attacco per due posti, la grande qualità di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 agosto 2022), ovviamente, nell’ampia intervista concessa a Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport, parla molto di Napoli. A proposito della “squadra che ha espresso il calcio più vicino alle tue idee”, risponde innanzitutto: «L’ultimo Napoli, quello dell’ultimo anno intendo. Giocava il calcio che avevo in mente, un calcio di coinvolgimento totale. Cita Albiol quello che fa la differenza è sempre la disponibilità dei ragazzi, la fame, la voglia di perfezionarsi. Con i “non arrivati” è più facile. In carriera il più veloce a comprendere quello che chiedevo è stato Albiol, difensore di livello superiore. In pochissimo tempo capì tutto, al punto che io potevo anche starmene a casa, l’allenamento avrebbe potuto dirigerlo lui». Racconta Mertens. Hai cambiato anche la sostanza tattica di Mertens. «Avevamo tre esterni d’attacco per due posti, la grande qualità di ...

