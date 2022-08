Porta paziente a morire in Svizzera, Cappato in procura per l'autodenuncia: 'Ora rischio 12 anni di carcere' (Di giovedì 4 agosto 2022) Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato (51 anni) Dopo cinque anni Marco Cappato è tornato dai carabinieri, nel centro storico di Milano, per autodenunciare di avere accompagnato a ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco(51) Dopo cinqueMarcoè tornato dai carabinieri, nel centro storico di Milano, perre di avere accompagnato a ...

