Monica Bertini | corpo mozzafiato | impossibile non guardare proprio lì

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 4 agosto 2022) Giornalista sportiva decisamente conosciuta ma anche una tra le donne più belle che ci siano. Stiamo parlando di. Il mondo del giornalismo ha sempre più figure femminili in grado di vestire il ruolo di principali protagoniste all’interno dei vari programmi. Non possiamo non citare Diletta Leotta e Giorgia Rossi, i due volti di DAZN, la piattaforma che trasmetterà in diretta ed in esclusiva le partite del massimo campionato italiano. Bisogna, però, menzionare anche; parliamo di una tra le giornaliste sportive più conosciute del momento. InstagramPer quanto riguarda l’aspetto lavorativo non possiamo non partire dai suoi studi;, infatti, una volta conclusi gli studi liceali ha scelto di recarsi a Milano e nella capitale della moda si è iscritta ...