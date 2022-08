Mertens bellissimo saluto a Napoli | Il commento di Carlo Alvino

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 4 agosto 2022)ha commentato iladdio che Driesha dato alla suae a tutti i napoletani. Driesha salutato, il belga ha registrato un video con Ciro Romeo in braccio ed ha voluto salutare cosi tutti i napoletani. Nel video pubblicato su Instagram si vedono poi le immagini più belle del periodo dial. In questi giorniha rifiutato la Juve, proprio per il grande affetto che nutre per i napoletani e tutti i tifosi., giornalista molto vicino ai fatti di casa, ha commentato il video di: ““Ho sempre sostenuto che Dries andasse trattenuto in ogni modo, perché la sua ...