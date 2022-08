Lazio, Marcos Antonio si presenta: “I Biancocelesti sono un grande club” (Di giovedì 4 agosto 2022) Lazio Marcos Antonio- La Lazio continua il suo ritiro dopo la breve parentesi in tournèe Tedesca. Per gli uomini di Sarri oggi lavoro totale con i pallone per recuperare la prestazione fisica al top. Il nuovo centrocampista dei Biancocelesti, Marcos Antonio, è stato presentato oggi alle ore 15:00 ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio. Ha parlato della grandezza di questo club e, del suo maestro Roberto De Zerbi, nell’esperienza allo Shaktar. Ecco di seguito, le parole del Brasiliano: Sul momento difficile in Ucraina: “sono molto contento di stare qui, sapete tutti che brutto momento abbiamo vissuto. Ora sono molto felice, è bello tornare al campo dopo diversi ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 4 agosto 2022)- Lacontinua il suo ritiro dopo la breve parentesi in tournèe Tedesca. Per gli uomini di Sarri oggi lavoro totale con i pallone per recuperare la prestazione fisica al top. Il nuovo centrocampista dei, è statoto oggi alle ore 15:00 ai microfoni dei canali ufficiali della. Ha parlato dellazza di questoe, del suo maestro Roberto De Zerbi, nell’esperienza allo Shaktar. Ecco di seguito, le parole del Brasiliano: Sul momento difficile in Ucraina: “molto contento di stare qui, sapete tutti che brutto momento abbiamo vissuto. Oramolto felice, è bello tornare al campo dopo diversi ...

