Governo: all'odg Cdm dl aiuti bis e dlgs giustizia penale (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 16.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto-legge recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (Presidenza - Economia e finanze - Sviluppo economico - Transizione ecologica - Lavoro e politiche sociali); decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - esame preliminare - (giustizia); E ancora: decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ...

