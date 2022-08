Gli italiani spendono di piu' ma comprano sempre meno (Di giovedì 4 agosto 2022) Secondo i dati Istat rispetto a maggio le vendite sono diminuite dell'1,1% in valore e dell'1,8% in volume. In pratica la crescita delle vendite e' una sorta di "effetto ottico" che di fatto nasconde ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Secondo i dati Istat rispetto a maggio le vendite sono diminuite dell'1,1% in valore e dell'1,8% in volume. In pratica la crescita delle vendite e' una sorta di "effetto ottico" che di fatto nasconde ...

matteosalvinimi : Nessuna propaganda e nessun finanziamento potranno cancellare questa vergogna internazionale, che la Lega denuncia… - Eurosport_IT : Invasione azzurra a New York! ?????? Sono 7 donne e 24 uomini gli italiani in lizza per gli #USOpen con Sinner, Berre… - DadoneFabiana : L'unico leader politico in questa tornata elettorale a chiedere un salario minimo LEGALE, lotta all’inquinamento e… - mariomariov1 : RT @bb91687509: In questa campagna elettorale l'unico che ha idee e fa proposte è @matteorenzi #italiaviva Divulghiamo le sue proposte (es… - GiancarloDeRisi : RT @zennaronews: Questa sera ho visto su rete4 la Boldrini e degli “opinionisti” affermare che in Italia serve più immigrazione perché gli… -