Covid oggi Lazio, 3.561 contagi e 7 morti. A Roma 1.580 casi (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 3.561 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 4 agosto 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. A Roma, segnalati 1.580 casi. Nel dettaglio “su 3.536 tamponi molecolari e 17.632 tamponi antigenici per un totale di 21.168 tamponi, si registrano 3.561 nuovi casi positivi (-486), sono 7 i decessi (-15), 1.029 i ricoverati (stabili), 58 le terapie intensive (-3) e +6.034 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.580”, dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Continua il rallentamento del numero dei casi” di Covid-19 “su base ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 3.561 ida coronavirus nel, 4 agosto 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 7. A, segnalati 1.580. Nel dettaglio “su 3.536 tamponi molecolari e 17.632 tamponi antigenici per un totale di 21.168 tamponi, si registrano 3.561 nuovipositivi (-486), sono 7 i decessi (-15), 1.029 i ricoverati (stabili), 58 le terapie intensive (-3) e +6.034 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. Icittà sono a quota 1.580”, dice l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “Continua il rallentamento del numero dei” di-19 “su base ...

RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - telodogratis : Covid oggi Lazio, 3.561 contagi e 7 morti. A Roma 1.580 casi - radioromait : Covid Lazio, il bollettino di oggi giovedì 4 agosto: -30% di casi rispetto alla settimana scorsa -