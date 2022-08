Wta Washington 2022: Pegula eliminata, Halep si ritira sotto di un set (Di mercoledì 3 agosto 2022) Pomeriggio di sorprese nel Wta di Washington 2022. In condizioni proibitive dovute al gran caldo (oltre 35 gradi), il torneo perde la prima e la terza testa di serie. Jessica Pegula, numero 1 del seeding, viene sconfitta in due set da Daria Saville, 88 delle classifiche mondiali, con il punteggio di 7-5 6-4. Ancor peggio è andata a Simona Halep. La romena si arrende sotto per 7-5 2-0 alla russa Anna Kalinskaya dopo aver lottato e abbozzato una rimonta dallo 0-4 al 4-4 nel primo parziale. Parte alta del tabellone che si apre così a possibili outsider per arrivare in fondo nel torneo sul cemento statunitense. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Pomeriggio di sorprese nel Wta di. In condizioni proibitive dovute al gran caldo (oltre 35 gradi), il torneo perde la prima e la terza testa di serie. Jessica, numero 1 del seeding, viene sconfitta in due set da Daria Saville, 88 delle classifiche mondiali, con il punteggio di 7-5 6-4. Ancor peggio è andata a Simona. La romena si arrendeper 7-5 2-0 alla russa Anna Kalinskaya dopo aver lottato e abbozzato una rimonta dallo 0-4 al 4-4 nel primo parziale. Parte alta del tabellone che si apre così a possibili outsider per arrivare in fondo nel torneo sul cemento statunitense. SportFace.

