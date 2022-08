Spalletti: «Perso troppe palle e sbagliato movimenti in attacco. Kvara? Ora ve ne siete accorti» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Luciano Spalletti parla a Radio Kiss Kiss Napoli dopo Napoli-Girona 3-1 «Sono abbastanza soddisfatto. Siamo entrati forte in campo, pressato bene, poi non siamo stati limpidi nella pulizia del possesso palla, abbiamo sbagliato passaggi facili e questo ha determinato che abbiamo dovuto fare più fatica per ripressare o fare corse dispendiose perché non abbiamo gestito bene la palla. Stasera abbiamo anche sbagliato movimenti abbastanza facili in situazioni che ce lo permettevano. Abbiamo preso qualche ripartenza ma quando si va a pressare così forte, lì dobbiamo andare a ragionare. E scegliere cosa fare. Non mi piace prendere gol. Bisogna fare attenzione, da lì poi diventa una difesa più sicura, i calciatori assumono più autostima nella fase difensiva, nell’uomo contro uomo, nel saper andare a costruire ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lucianoparla a Radio Kiss Kiss Napoli dopo Napoli-Girona 3-1 «Sono abbastanza soddisfatto. Siamo entrati forte in campo, pressato bene, poi non siamo stati limpidi nella pulizia del possesso palla, abbiamopassaggi facili e questo ha determinato che abbiamo dovuto fare più fatica per ripressare o fare corse dispendiose perché non abbiamo gestito bene la palla. Stasera abbiamo ancheabbastanza facili in situazioni che ce lo permettevano. Abbiamo preso qualche ripartenza ma quando si va a pressare così forte, lì dobbiamo andare a ragionare. E scegliere cosa fare. Non mi piace prendere gol. Bisogna fare attenzione, da lì poi diventa una difesa più sicura, i calciatori assumono più autostima nella fase difensiva, nell’uomo contro uomo, nel saper andare a costruire ...

terry77dgl : @Idonotcombdolls Ricordo che al posto di KK impegnato in Africa, c'è stato un certo JJ al suo posto che ha fatto no… - tanko_17 : @russ_mario1 Parere personale: hai perso tutti i leader, Spalletti non arriva a fine campionato, ci vorranno 2/3 an… - MarioIlliano3 : @Marcello_Fsc Invece di parlare inutilmente perché non porta a Spalletti il portiere che siamo a 12 giorni da Veron… - FABI0TRP2punt0 : RT @Mr_piolifan: @FBiasin Di molto? Passerebbe dal 6° a forse il 4° posto. Ma dubito arrivi in Champions. Spalletti non è uno stolto anche… - Mr_piolifan : @FBiasin Di molto? Passerebbe dal 6° a forse il 4° posto. Ma dubito arrivi in Champions. Spalletti non è uno stolto… -