Monte Bianco, cauzione da 15mila euro per chi vuole scalarlo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Scalare il Monte Bianco dal versante francese costerà 15mila euro di cauzione a persona. Diecimila dei quali per eventuali soccorsi e 5mila per la sepoltura in caso di morte. A prendere la decisione, che sta facendo discutere il mondo degli alpinisti e non solo, è stato Jean-Marc Peillex, sindaco di Saint-Gervais, comune dell'Alta Savoia. È lì che si trova l'itinerario di salita per chi vuole avventurarsi dalla via normale fino alla vetta del Monte Bianco. Il primo cittadino transalpino ha spiegato che in questo modo vuole bloccare le decine di "pseudo alpinisti" che ignorano la raccomandazione di non scalare il Bianco. Egli stesso, tre settimane fa, dopo il crollo del seracco sulla Marmolada, aveva riaffermato la ...

