Milan in lutto, è morto l’ex portiere Villiam Vecchi (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Milan in lutto per la scomparsa dell’ex portiere Villiam Vecch, morto questa mattina all’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia all’età di 73 anni. Cresciuto nel Milan all’ombra di Fabio Cudicini, divenne titolare nella stagione 1972-1973. Un anno dopo lasciò il Diavolo per il Cagliari, per poi giocare anche con la maglia del Como e della Spal. Nel 2001 tornò al Milan in qualità di allenatore dei portieri, ruolo che ricoprì fino al 2010. “Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L’eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti i Milanisti per la scomparsa di Villiam Vecchi. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) –inper la scomparsa delVecch,questa mattina all’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia all’età di 73 anni. Cresciuto nelall’ombra di Fabio Cudicini, divenne titolare nella stagione 1972-1973. Un anno dopo lasciò il Diavolo per il Cagliari, per poi giocare anche con la maglia del Como e della Spal. Nel 2001 tornò alin qualità di allenatore dei portieri, ruolo che ricoprì fino al 2010. “Sempre vicino al, sempre rossonero. L’eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti iisti per la scomparsa di. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister ...

sportmediaset : MILAN IN LUTTO: MORTO A 73 ANNI VILLIAM VECCHI - calciomercatoit : ? Lutto in casa #Milan, si è spento all'età di 73 anni Villiam #Vecchi ???? - serieApallone : Milan in lutto, è scomparso Villiam Vecchi: Villiam Vecchi è scomparso, all'età di 7...... leggi di più sul sito… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Milan in lutto: addio a Vecchi, storico preparatore dei portieri - Fprime86 : RT @sportmediaset: MILAN IN LUTTO: MORTO A 73 ANNI VILLIAM VECCHI -