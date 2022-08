“Ilary Blasi pronta a raccontare la sua verità sulla fine delle nozze con Francesco Totti: ecco i programmi tv che la stanno corteggiando” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilary Blasi e Francesco Totti: dopo la separazione, il gossip si arricchisce di nuovi dettagli. Gli ultimi riguardano una presunta intervista esclusiva che la conduttrice sarebbe pronta a rilasciare per raccontare la propria verità. Corteggiata da diverse trasmissioni, l’ex Pupona starebbe riflettendo sul da farsi. La pulce nell’orecchio l’ha messa, ancora una volta, il sito di Roberto D’Agostino. “La rivedremo forse a Belve a farsi ‘sbranare’ da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?“, si chiede Dagospia. D’altronde proprio a Belve e a Verissimo aveva parlato dell’allora presunta crisi con il marito. Era aprile scorso e, nello studio di Rai2, su domanda precisa di Francesca Fagnani, Blasi aveva assicurato: “La nostra coppia non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022): dopo la separazione, il gossip si arricchisce di nuovi dettagli. Gli ultimi riguardano una presunta intervista esclusiva che la conduttrice sarebbea rilasciare perla propria. Corteggiata da diverse trasmissioni, l’ex Pupona starebbe riflettendo sul da farsi. La pulce nell’orecchio l’ha messa, ancora una volta, il sito di Roberto D’Agostino. “La rivedremo forse a Belve a farsi ‘sbranare’ da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?“, si chiede Dagospia. D’altronde proprio a Belve e a Verissimo aveva parlato dell’allora presunta crisi con il marito. Era aprile scorso e, nello studio di Rai2, su domanda precisa di Francesca Fagnani,aveva assicurato: “La nostra coppia non ...

