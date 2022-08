Ilary Blasi contesa dai programmi tv: la decisione della conduttrice (Di mercoledì 3 agosto 2022) La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è il gossip dell’estate 2022. Tutti vogliono sapere che cosa è successo e quando, spulciare tra i segreti della coppia più amata della televisione. Ilary Blasi contesa in tv: la sua decisione drastica Dopo la pausa estiva dei programmi di gossip ci si aspetta di ritrovarsi Ilary Blasi davanti alle telecamere, magari proprio quelle di Silvia Toffanin, dove è già stata per smentire il tradimento dell’ex bomber. Considerando quanto è emerso successivamente, tutti erano sicuri che sarebbe andata a raccontare tutto ai microfoni di Verissimo, un atto dovuto in un certo senso. Eppure non sarà così. Secondo quanto anticipato da The Pipol Gossip, il portale del ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 agosto 2022) La separazione trae Francesco Totti è il gossip dell’estate 2022. Tutti vogliono sapere che cosa è successo e quando, spulciare tra i segreticoppia più amatatelevisione.in tv: la suadrastica Dopo la pausa estiva deidi gossip ci si aspetta di ritrovarsidavanti alle telecamere, magari proprio quelle di Silvia Toffanin, dove è già stata per smentire il tradimento dell’ex bomber. Considerando quanto è emerso successivamente, tutti erano sicuri che sarebbe andata a raccontare tutto ai microfoni di Verissimo, un atto dovuto in un certo senso. Eppure non sarà così. Secondo quanto anticipato da The Pipol Gossip, il portale del ...

