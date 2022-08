(Di mercoledì 3 agosto 2022) Prima la fuga di gas poi la fiammata. Paura a Capena dove un operaio di 57 anni è rimasto ferito dopo che ha tranciato una tubazione del gas con un. L'allarme alle 12:30 di stamattina in via Morlupo 50, a Capena, comune della...

Today.it

... che viaggiava da Biella in direzione Santhià, ha urtato a bassa velocità un minidi una ditta di manutenzione di Ferrovie dello Stato che stava operando parallelo ai binari. Lo scontro ha ...Un treno Minuetto con 48 passeggeri a bordo ha urtato il minidi una ditta di manutenzione di Ferrovie dello Stato che stava operando parallelo ai binari. Fortunatamente il treno viaggiava a bassa velocità da Biella in direzione Santhià (Vercelli). ... Escavatore urta tubatura del gas: scoppia l'inferno Da mezzogiorno più squadre dei vigili del fuoco con due autobotti un Carro Rilevamento Radioattivo e Chimico sono impegnati a Capena in via Morlupo per una fuga di gas su strada che ha creato una gros ...