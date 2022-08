Elezioni 2022, Fratoianni e Bonelli: “Per ora non c’è intesa con Pd” (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Per ora l’intesa con il Pd, in vista delle Elezioni politiche 2022, non c’è. Lo dicono Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Sinistra Italiana e Verdi. “Se questa intesa a cui abbiamo lavorato e che ancora vorremmo non si fa, e al momento non c’è, noi abbiamo la nostra proposta in campo” afferma Fratoianni a La corsa al voto, su La7. Quanto all’ipotesi di correre con il M5S, il leader di Si replica: “Con Conte non ci siamo sentiti”. “Il patto tra Calenda e Letta non ci impegna in nessun modo. Quello che voglio sapere è se quel patto disegna il profilo di una proposta generale, perché se è così finisce qua” scandisce. Quanto a Letta, che ha detto che domani sarà a Roma tutto il giorno, il leader di Si replica: “Anch’io domani sarò a Roma…”. “Né ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Per ora l’con il Pd, in vista dellepolitiche, non c’è. Lo dicono Nicolae Angelo, leader di Sinistra Italiana e Verdi. “Se questaa cui abbiamo lavorato e che ancora vorremmo non si fa, e al momento non c’è, noi abbiamo la nostra proposta in campo” affermaa La corsa al voto, su La7. Quanto all’ipotesi di correre con il M5S, il leader di Si replica: “Con Conte non ci siamo sentiti”. “Il patto tra Calenda e Letta non ci impegna in nessun modo. Quello che voglio sapere è se quel patto disegna il profilo di una proposta generale, perché se è così finisce qua” scandisce. Quanto a Letta, che ha detto che domani sarà a Roma tutto il giorno, il leader di Si replica: “Anch’io domani sarò a Roma…”. “Né ...

