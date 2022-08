"Dopo 18 mesi di governo...": clamoroso, Draghi annientato dal Fmi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Delle due l'una: o il Parlamento ha impedito a Mario Draghi di fare quello che doveva o l'ex capo della Bce è andato meno veloce di quello che ci ha fatto credere. La sostanza è che Dopo un anno e mezzo di governo dei migliori, costellato di annunci e sbandieramenti sugli obiettivi raggiunti e i traguardi del Pnrr, la musica per l'Italia sembra non essere cambiata di una nota. Questo almeno è quello che emerge leggendo il rapporto diffuso ieri dal Fondo monetario internazionale, ma chiuso prima della crisi di governo, dove si ha la sensazione che Dopo tanta strada fatta siamo ancora al punto di partenza. Non ci credete? Sentite qua. Sulle prospettive italiane, avvertono gli esperti di Washington, pesano molti rischi che, se si materializzassero, «complicherebbero il compito di riduzione del debito». ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Delle due l'una: o il Parlamento ha impedito a Mariodi fare quello che doveva o l'ex capo della Bce è andato meno veloce di quello che ci ha fatto credere. La sostanza è cheun anno e mezzo didei migliori, costellato di annunci e sbandieramenti sugli obiettivi raggiunti e i traguardi del Pnrr, la musica per l'Italia sembra non essere cambiata di una nota. Questo almeno è quello che emerge leggendo il rapporto diffuso ieri dal Fondo monetario internazionale, ma chiuso prima della crisi di, dove si ha la sensazione chetanta strada fatta siamo ancora al punto di partenza. Non ci credete? Sentite qua. Sulle prospettive italiane, avvertono gli esperti di Washington, pesano molti rischi che, se si materializzassero, «complicherebbero il compito di riduzione del debito». ...

