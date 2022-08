Corsport – Allegri non è più sereno e la Juventus è stata chiara: bisogna far quadrare il bilancio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il caso Juventus. Ivan Zazzaroni scrive chiaramente che si è indebolita rispetto allo scorso anno. Sempre il Corriere dello Sport rileva che Allegri è preoccupato. Serve un vertice, in casa Juve. Perché per tornare al vertice, in campionato, manca ancora tanto. Forse troppo. Era un Max Allegri sereno quello volato negli Stati Uniti, in quel momento d’altronde erano stati raggiunti i primi obiettivi dichiarati: Pogba e Di Maria, immediata poi la staffetta De Ligt-Bremer. Con tutt’altro umore, però, Allegri è tornato dagli States, il mercato della Juve infatti si è fermato lì. Manca ancora l’attaccante per esempio. Non si è nemmeno sbloccata la situazione a centrocampo, il tecnico attende da tempo un playmaker più adatto alla sua idea di calcio, pure sugli esterni e in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il caso. Ivan Zazzaroni scrivemente che si è indebolita rispetto allo scorso anno. Sempre il Corriere dello Sport rileva cheè preoccupato. Serve un vertice, in casa Juve. Perché per tornare al vertice, in campionato, manca ancora tanto. Forse troppo. Era un Maxquello volato negli Stati Uniti, in quel momento d’altronde erano stati raggiunti i primi obiettivi diti: Pogba e Di Maria, immediata poi la staffetta De Ligt-Bremer. Con tutt’altro umore, però,è tornato dagli States, il mercato della Juve infatti si è fermato lì. Manca ancora l’attaccante per esempio. Non si è nemmeno sbloccata la situazione a centrocampo, il tecnico attende da tempo un playmaker più adatto alla sua idea di calcio, pure sugli esterni e in ...

