Calciomercato Napoli, Raspadori ad un passo: il Sassuolo dice sì (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ci siamo! Il Napoli sembra finalmente essere riuscito a mettere le mani sul giovane talento italiano Giacomo Raspadori in questa sessione di Calciomercato. Stando a quanto raccontano nelle ultime ore, il Sassuolo pare aver accettato l’offerta azzurra. Il calciatore, che ha già un accordo di massima con il club partenopeo, ha rivestito un ruolo chiave nella trattativa, facendo non poche pressioni sul club neroverde per convincerlo a lasciarlo andare. Calciomercato: le cifre per Raspadori Il contratto proposto dal Napoli a Giacomo Raspadori è decisamente ricco. Sarà circa di 2,4 milioni di euro a stagione l’ingaggio dell’attaccante, che si candida di diritto per il ruolo di sottopunta alle spalle dell’inamovibile Osimhen. Il ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ci siamo! Ilsembra finalmente essere riuscito a mettere le mani sul giovane talento italiano Giacomoin questa sessione di. Stando a quanto raccontano nelle ultime ore, ilpare aver accettato l’offerta azzurra. Il calciatore, che ha già un accordo di massima con il club partenopeo, ha rivestito un ruolo chiave nella trattativa, facendo non poche pressioni sul club neroverde per convincerlo a lasciarlo andare.: le cifre perIl contratto proposto dala Giacomoè decisamente ricco. Sarà circa di 2,4 milioni di euro a stagione l’ingaggio dell’attaccante, che si candida di diritto per il ruolo di sottopunta alle spalle dell’inamovibile Osimhen. Il ...

Gazzetta_it : Mertens dice no a 5 milioni della Juve: non vuole tradire la sua Napoli - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. Il… - DiMarzio : #Calciomercato, @SassuoloUS | Giacomo #Raspadori ha chiesto la cessione. La situazione tra @sscnapoli e @juventusfc… - cn1926it : #WestHam, abbandonata la pista #Zielinski. La seconda scelta viene dal Lille – Sky UK - NapoliCM : ???? Alex Meret Napoli, rinnovo bloccato: Torino e Leicester in pole ??? -