Bonelli | «Noi abbiamo più voti di Calenda Posti e contenuti da rinegoziare»

MatteoRichetti : Lei è la Co-Portavoce dei Verdi con Bonelli. Stanno contrastando il termovalorizzatore di Roma voluto da Gualtieri… - CarloCalenda : Ma allora abbiamo già risolto no? Se il PD considera più importante avere Fratoianni, Bonelli e Di Maio negli unino… - danieledv79 : RT @laura_ceruti: @LuigiPelliciol3 Si sapeva da sempre che alla fine avremmo corsi da soli perché noi con quel Pd di Boccia Provenzano Emil… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Bonelli: «Noi Verdi abbiamo più voti di Calenda. Posti e contenuti sono da rinegoziare» - danbertsamp : RT @SI_sinistra: Elezioni, Bonelli e Fratoianni chiedono incontro a Letta: “Accordo Pd Calenda? Non ci riguarda” Così il leader di #Sinistr… -

Quello che gli altri definiscono solitudine,lo chiamiamo coraggio. Pronti, ci siamo". Per ... Enrico Letta, e i leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e dei Verdi, Angelo, che ......stesse di Fratoianni e: "Finora abbiamo sempre avuto un atteggiamento generoso, quasi francescano, ma non va confuso con debolezza - dice Fratoianni - L'alleanza era partita con un veto,...Il leader dem: le cose complicate, alla fine, danno gioia. Carlo saprà fare da magnete per i voti di centrodestra ...E' un accordo che non ci riguarda e non ne condividiamo molte cose programmatiche, nel merito. 'Prendiamo atto dell'accordo bilaterale siglato dal Pd e da Azione/Piu' Europa. Noi siamo impegnati a dif ...