WWE: "Vince Mcmahon non è tuo padre" (Di martedì 2 agosto 2022) Qualche ora fa è apparso un articolo criptico su "Bodyslam.net" su Vince Mcmahon. Uno scritto a metà tra l'ironico e il caustico. La "fatica" letteraria è a firma di un certo Juan Carlos Reneo. Di seguito ciò che c'è scritto: " Il più grande inganno che il Diavolo ha mai fatto è stato far credere al Mondo che lui non esiste. Il secondo più grande inganno è stato conVincere tanti pro-wrestlers che lui è per loro una figura paterna. Vince Mcmahon ( a questo punto il "diavolo" sarebbe lui) fa questo strano inganno, simile a quello mentale dello Jedi di Star Wars, del far credere ai wrestlers sotto contratto con lui di essere una figura paterna. Wrestler come Mox (Jhon Moxley nds) ha parlato di questo in passato. Questa aurea di figura paterna ha portato molti lottatori sotto contratto con lui, e chi ...

