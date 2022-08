Tragedia a Barcellona, 26enne di Capriate muore travolto da un tir (Di martedì 2 agosto 2022) È sceso dall’auto per controllare i danni che aveva subito dopo un tamponamento ed è stato travolto da un tir. Shiva Villano, 26enne di Capriate San Gervasio, è morto così sabato pomeriggio a Barcellona. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità spagnole, anche se i contorni sembrano piuttosto chiari. Shiva era a Barcellona in vacanza con un amico. I due avevano noleggiato un’auto e sabato verso le 17 stavano percorrendo una strada a due corsie, quando sono stati coinvolti in un tamponamento di lieve entità. Il 26enne, che era al volante, preoccupato per la vettura è sceso per verificare cosa era successo. Proprio in quel momento, è sopraggiunto un autoarticolato che ha travolto lui e la portiera dell’auto, trascinandoli per alcuni metri. Il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 agosto 2022) È sceso dall’auto per controllare i danni che aveva subito dopo un tamponamento ed è statoda un tir. Shiva Villano,diSan Gervasio, è morto così sabato pomeriggio a. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità spagnole, anche se i contorni sembrano piuttosto chiari. Shiva era ain vacanza con un amico. I due avevano noleggiato un’auto e sabato verso le 17 stavano percorrendo una strada a due corsie, quando sono stati coinvolti in un tamponamento di lieve entità. Il, che era al volante, preoccupato per la vettura è sceso per verificare cosa era successo. Proprio in quel momento, è sopraggiunto un autoarticolato che halui e la portiera dell’auto, trascinandoli per alcuni metri. Il ...

MANUELA12614661 : RT @Gianl1974: Gli ucraini di Barcellona hanno preso parte alla manifestazione in memoria delle vittime della tragedia di Yelenovka https:/… - buzzax66 : RT @Alpenmobel: ?????????? sono ucraini di Barcellona hanno preso parte alla manifestazione in memoria delle vittime della tragedia, colpo terro… - Parabel48595271 : RT @Gianl1974: Gli ucraini di Barcellona hanno preso parte alla manifestazione in memoria delle vittime della tragedia di Yelenovka https:/… - smilypapiking : RT @Alpenmobel: ?????????? sono ucraini di Barcellona hanno preso parte alla manifestazione in memoria delle vittime della tragedia, colpo terro… - Alpenmobel : ?????????? sono ucraini di Barcellona hanno preso parte alla manifestazione in memoria delle vittime della tragedia, col… -