(Di martedì 2 agosto 2022) ; grande gioia per i fan della coppia. “Questo compleanno è diverso”, ha scritto la famosa attrice nella didascalia del suo ultimo post su Instagram. Post attraverso il quale ha comunicato la più dolce delle notizie: è in attesa del suo primo bebè! Nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

OfficialSSLazio : ??? #Cancellieri: 'Spero di ripetere quello che, nel mio piccolo, ho fatto a Verona. Essere qui e indossare questa m… - Berty10176548 : RT @lesottone: Passano gli anni ma sono sempre quei due biondi conosciuti nella casa, belli, felici, simpatici, romantici, spontanei e rari… - MauroCapozza : RT @simshine95: @Moonlightshad1 Il mio bisnonno è stato partigiano deportato in Germania dai soldati tedeschi. Mio nonno comunista militant… - lesottone : Passano gli anni ma sono sempre quei due biondi conosciuti nella casa, belli, felici, simpatici, romantici, spontan… - Natinel900 : RT @OfficialSSLazio: ??? #Cancellieri: 'Spero di ripetere quello che, nel mio piccolo, ho fatto a Verona. Essere qui e indossare questa magl… -

Ci siamoe siamo diventati subito amici ." " Sapevo che volevo disperatamente fare ...qui per supportarti .'" " Mi ha offerto la sua guida, mi ha offerto i suoi consigli. Ma la cosa più ...C., mentre i più antichi ventagli cinesi o coreanirisalgono al X° secolo. Invece i resti del più antico ventaglio di cartastati trovati ad Akitsu, in Giappone, e risalgono al secolo ...I due attori si sono conosciuti sul set e presto diventeranno genitori: annuncio da brividi; grande gioia per i fan della coppia ...Unieuro porta una promozione da signori, con le offerte tutte dedicate ai dispositivi Brondi. Non solo cellulari per stare al passo coi tempi.