Serena Bortone in bilico | Non andrà in onda | qual é il destino di Oggi è un altro giorno?

infoitcultura : Serena Bortone e Alberto Matano, vacanze rovinate - infoitcultura : Serena Bortone e Alberto Matano, rientro anticipato dalle vacanze - LiberoMagazine_ : Cambio di programma nei palinsesti di #Rai1: #SerenaBortone e #AlbertoMatano rientrano in anticipo - zazoomblog : “Purtroppo per loro”. Alberto Matano e Serena Bortone la costretta decisione della Rai - #“Purtroppo #loro”.… - lifestyleblogit : Rai1, novità: anticipano Serena Bortone e Alberto Matano. Ossini in solitaria a Unomattina - -

Come accadrà, per esempio, ae Alberto Matano , nomi di punta del pomeriggio di Rai 1 . Oggi è un altro giorno e La Vita in Diretta tornano in anticipo. I due conduttori, al timone ...Amatissimo dal pubblico, Emanuel è stato spesso ospite di Oggi è un altro giorno, il programma quotidiano condotto da. Per l'attore, tuttavia, all'orizzonte, potrebbe esserci anche un ...Anche Malika Ayane e Serena Bortone si sono unite ai numerosi messaggi di supporto per la cantautrice classe 1955. Lo scorso anno, in collegamento con Domenica In, si era sfogata: "Non sono così anzia ...Lineablu e la troupe di Rai Uno capitanata dalla giornalista Donatella Bianchi è approdata oggi a Scicli per realizzare una puntata del programma, la cui data di emissione è stata fissata per sabato 1 ...