Sassuolo, non solo Pinamonti: spunta un altro nome per sostituire Raspadori (Di martedì 2 agosto 2022) Da tempo ormai si parla del possibile trasferimento di Giacomo Raspadori in una big di Serie A. Il trasferimento di una delle punte di diamante, obbligherebbe gli emiliani ad intervenire sul mercato, e negli scorsi giorni si sono fatti diversi nomi a partire da quello di Andrea Pinamonti, ma la pista pare essersi raffreddata. E per questo il Sassuolo sta pensando ad un altro giovane italiano, Riccardo Orsolini. Sassuolo Raspadori Sostituto Stando infatti a quanto riportato da Repubblica, il Sassuolo avrebbe messo nel mirino il giovane italiano per metterlo al centro del progetto, e dargli finalmente un ruolo di alta rilevanza. Il Bologna chiede 12 milioni, e va fatto notare che anche il Torino di Juric proverà a fare un offerta per il ... Leggi su rompipallone (Di martedì 2 agosto 2022) Da tempo ormai si parla del possibile trasferimento di Giacomoin una big di Serie A. Il trasferimento di una delle punte di diamante, obbligherebbe gli emiliani ad intervenire sul mercato, e negli scorsi giorni si sono fatti diversi nomi a partire da quello di Andrea, ma la pista pare essersi raffreddata. E per questo ilsta pensando ad ungiovane italiano, Riccardo Orsolini.Sostituto Stando infatti a quanto riportato da Repubblica, ilavrebbe messo nel mirino il giovane italiano per metterlo al centro del progetto, e dargli finalmente un ruolo di alta rilevanza. Il Bologna chiede 12 milioni, e va fatto notare che anche il Torino di Juric proverà a fare un offerta per il ...

