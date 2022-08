Raspadori | Napoli e non solo | il giocatore l’ha chiesto al Sassuolo!

(Di martedì 2 agosto 2022) Il calciomercato in entrata delsembra essere ad un punto di svolta. Cristiano Giuntoli ha l’arduo compito di trovare il sostituto di Lorenzo Insigne, compito arduo e del tutto facile, a maggior ragione se il numero ventiquattro era il capitano ed aveva l’azzurro tatuato sulla pelle, senza contare l’apporto tecnico e tattico che il folletto di Frattamaggiore ha saputo dare dal 2012 a questa parte.JuventusL’obiettivo numero uno per Spalletti e la dirigenza partenopea è Giacomo, talentuoso attaccante del Sassuolo e della Nazionale. La valutazione fatta dai neroverdi si aggira intorno ai 40 milioni di euro, cifra che ilvorrebbe diminuire. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella corsa al puntero si sarebbe inserita anche la Juventus. Inoltre, ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. Il… - DiMarzio : #Calciomercato, @SassuoloUS | Giacomo #Raspadori ha chiesto la cessione. La situazione tra @sscnapoli e @juventusfc… - AlfredoPedulla : #Raspadori vuole mantenere l’impegno con il Napoli (come #Kepa). Poi contano le firme. I rumors sulla #Juve sono di… - CicognaCMercato : ?? Giacomo #Raspadori ha chiesto la cessione al #Sassuolo. ?? L'attaccante azzurro ha già un accordo con il #Napoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Sassuolo, Raspadori ha chiesto la cessione: ecco la situazione tra Napoli e Juventus -

Suè forte il, che ha già trovato l'accordo con il giocatore e ha messo sul piatto 30 milioni con il club; tuttavia, qualora i neroverdi dovessero aprire per la cessione, ...... poi dipende dai moduli' Gaetano: ' Cosa darei per giocare da titolare la prima in Champions League La vita (ride, ndr) ' Politano : 'Sarebbe un bel tridente qui al, penso che ...Il tentativo dell'attaccante azzurro è di spingere il club alla cessione, con sullo sfondo Napoli e Juventus che sono da tempo sulle sue tracce. E ora Raspadori ha chiesto di poter partire. Raspadori, ...Raspadori ha chiesto ad Alessio Dionisi il via libera per poter essere ceduto. Il Napoli ha già l'accordo con il giocatore.