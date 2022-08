Prezzi petrolio: ancora in calo, Brent quotato 99,21 dollari (Di martedì 2 agosto 2022) Il contratto future sul Wti segna ora un calo dello 0,6% a 93,26 dollari, mentre il Brent cede lo 0,8% a 99,21 dollar L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 2 agosto 2022) Il contratto future sul Wti segna ora undello 0,6% a 93,26, mentre ilcede lo 0,8% a 99,21 dollar L'articolo proviene da Firenze Post.

classcnbc : D'ONOFRIO: QUESTA SAREBBE LA RECESSIONE PIÙ ANNUNCIATA DEGLI ULTIMI 30 ANNI Un po' presto per parlare di… - FirenzePost : Prezzi petrolio: ancora in calo, Brent quotato 99,21 dollari - glibralato : Il petrolio scende, gas sempre record - mrk4m1 : @LeonardoNegri4 La parte sul prezzo non ha molto senso. Perché il grano non costa quanto il caviale? Senza grano mu… - MaurizioFiocco : @berardino Kazakistan ricco di petrolio. Annettendolo o invadendo il Paese farebbe salire i prezzi delle materie p… -