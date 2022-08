Multiversity prende l' Università Telematica San Raffaele

(Di martedì 2 agosto 2022) Il Gruppo, pioniere e leader in Italia nel mercato dell'e-learning e della formazione digitale con gli Atenei Pegaso e Mercatorum, ha firmato con il Gruppo Sanl'accordo per l'acquisizione dell'SanRoma. L'SanRoma, che conta oggi più di 8mila studenti, vanta una solida reputazione nell'eccellenza della didattica, posizionandosi al quinto posto assoluto fra i 98 atenei italiani statali e non-statali, secondo il ranking elaborato dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) sulla qualità della ricerca. L'accordo rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia avviata dal fondo CVC Capital Partners dopo l'acquisizione ...

CVC finanzia l'acquisizione del 50% di Multiversity con un bond da 765 mln euro. Tutti i numeri del deal Il Gruppo Multiversity, pioniere e leader in Italia nel mercato dell'e-learning e della formazione digitale con gli Atenei Pegaso e Mercatorum, ...La sfida (e l'ambizione): portare contenuti formativi di qualità nelle case degli studenti, superando le barriere geografiche. Modello Netflix per la conoscenza: lo streaming della formazione dove si ...